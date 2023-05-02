В Самаре придумывают защитные устройства от попадания в колодца людей и машин

Усиленная конструкция должна удержать машину от попадания колесом в горловину люка. Фото: «РКС-Самара»

В «РКС-Самара» придумывают защитные устройства, которые не дают провалиться в открытый колодец. Сейчас идет работа над новым изобретением, которое планируют устанавливать в колодцах на проезжей части.

— Неприятные происшествия с проваливанием могут произойти, так как в городе продолжают воровать крышки люков. Уже разработаны и внедрены специальные конструкции, которые в шутку называют «черепашка» или «паук», — рассказали в «РКС-Самара».

Их устанавливают в горловине колодца на специальных креплениях. Диск в центре устройства не позволяет провалиться туда человеку или животному. Таким образом в 2022 году обезопасили больше 350 люков.

Новое изобретение устанавливают на проездах внутри производственных объектов и как дополнительную защиту в местах, где часто происходят кражи крышек. Планируется, что усиленная конструкция с измененными креплениями поможет удержать машину от попадания колесом в горловину люка.

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