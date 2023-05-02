Холодную воду отключат на 8 улицах Самары со 2 по 3 мая 2023 года

Воду отключат в ряде домов на несколько часов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре со 2 по 4 мая 2023 года возможно кратковременное отключение холодной воды. Подачу ресурса могут приостановить на время проведения плановых работ на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании «РКС-Самара».

- Перекрыть водоснабжение придется на несколько часов. Просим жителей при необходимости сделать запас воды, - отметили ресурсники.

Так, с 22:00 вторника, 2 мая 2023 года, планируется отключить водопроводную линию диаметром 200 мм на пересечении улиц Калининградской и Кишиневской. Без холодной воды до 6:00 среды, 3 мая 2023 года, останутся жители домов, расположенных по следующим адресам: ул. Калининградская, 9, 12-20, 26; ул. Фасадная, 2а ст.1, 2а ст.2, 2, 2а, 4-8; ул. Грозненская, 2к1, 2к3, 2к4, 4-10; ул. Зеленая, 5-17, 11а, 15а; ул. Стадионная, 1а, 1; ул. Кишиневская, 2-16, 3, 5, 4а; пер. Молодежный: 11, 13; пер. Торговый: 13, 15.

В четверг, 4 мая 2023 года, с 10:00 до 13:00 не будет воды на ул. Советской Армии, 125. С 9:00 до 21:00 – на ул. Аксакова 3а; ул. Малоурицкой 15 и на ул. Мечникова, 50а, 54. С 10:00 до 15:00 – на ул. Придорожной, 11; в Долотном пер., 4-8, 9, 16 и Ново-Молодежном пер., 5.

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