В Самарской области из-за сильной жары объявили оранжевый уровень опасности

Из-за сухой погоды в регионе вырос риск возникновения природных пожаров Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области с 3 мая 2023 года объявили оранжевый уровень погодной опасности. Он будет действовать вплоть до 6 мая 2023 года. Информацию сообщили в региональном ГУ МЧС.

– В регионе установилась сухая погода, из-за чего возрастает риск природных пожаров. По-прежнему сохраняется чрезвычайная пожарная опасность лесов - 5 класс, – пояснили в ГУ МЧС по Самарской области.

Специалисты напоминают, что нередко возгорания возникают из-за людской халатности. В связи с этим они просят жителей соблюдать ряд правил: не посещать леса, не разводить в лесах костры, не поджигать сухую траву, не бросать непотушенные спички и сигареты. Также не следует заезжать в лес на транспорте – искры из глушителя могут вызвать пожар.

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