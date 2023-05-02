СамГМУ займется обучением инженеров нейротехнологий и цифрового здравоохранения

Студенты смогут детально разбираться в технологиях искусственного интеллекта и телемедицины. Фото: СамГМУ

В СамГМУ будут обучать инженеров нейротехнологий и цифрового здравоохранения. Подготовка будет вестись по направлению «Информатика и вычислительная техника» по двум профилям: «Инженерия искусственного интеллекта» и «Телемедицина и системы поддержки принятия врачебных решений». Новые программы магистратуры откроются на базе передовой медицинской инженерной школы (ПМИШ).

– Они созданы для тех, кто хочет детально разбираться в технологиях искусственного интеллекта и телемедицины, заинтересован в развитии карьеры в направлении ИТ в медицине. Выпускники смогут работать в ИТ-компаниях, на предприятиях, производящих медицинскую технику, в организациях здравоохранения, НИИ, инжиниринговых организациях, в медицинской промышленности, – рассказал директор ПМИШ Антон Иващенко.

Во время обучения студенты смогут погрузиться в реальные научно-технические проекты на базе вуза и компаний-партнеров. Занятия будут вести профессора и доценты по ИТ-специальностям. Саму школу планируется разместить на базе международного кампуса «ИТ-направления», который появится в Самарской области.

– Выпускники школы смогут разрабатывать современные системы медицинской диагностики и реабилитации, телемедицины и поддержки принятия врачебных решений. Особенность ПМИШ в СамГМУ в том, что у выпускников формируется научная картина мира на стыке инженерных и медицинских наук, – поделился ректор СамГМУ, профессор РАН Александр Колсанов.

Для того, чтобы поступить в магистратуру, нужно иметь высшее образование уровня бакалавриата по инженерным специальностям, в том числе по группе 09.00.00. Обучение будет вестись в очной форме в течение двух лет.

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