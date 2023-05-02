Инженеров нейротехнологий и цифрового здравоохранения будут выпускать в ПМИШ СамГМУ

Выпускники программ магистратуры ПМИШ смогут работать в IT-компаниях, в клиниках и организациях здравоохранения / Фото: СамГМУ

В передовой медицинской инженерной школе (ПМИШ) СамГМУ появились две новые программы магистратуры: «Информатика и вычислительная техника» и «Телемедицина и системы поддержки принятия врачебных решений». На них открыли первый прием.

В ПМИШ можно будет освоить профессию инженера нейротехнологий. Этот специалист занимается созданием и внедрением аппаратно-программных средств для изучения или восстановления нервной системы. Также он разрабатывает новые мехатронные и роботизированные системы для частичного замещения функций человека. Подобные разработки применяют при лечении и реабилитации парализованных людей.

Вторая профессия – инженер цифрового здравоохранения и телемедецины. Такой специалист разрабатывает системы сбора и обработки мединформации и создает системы диагностики на основе анализа больших данных и искусственного интеллекта. Что касается телемедицинских технологий, то их используют для проведения онлайн-консультаций врачей или консилиумов.

– Выпускники программ магистратуры ПМИШ смогут работать в IT-компаниях; на предприятиях, производящих медицинскую технику; в клиниках и организациях здравоохранения, НИИ, инжиниринговых организациях и в медицинской промышленности. Для прохождения практики и стажировки магистрантов оборудованы рабочие места в высокотехнологичных компаниях Самары и Москвы, которые выступают стратегическими партнерами университета, – рассказал директор передовой школы Антон Иващенко.

Для поступления в магистратуру необходимо иметь базовое высшее образование уровня бакалавриата по инженерным специальностям. Срок очного обучения – 2 года. Выпускники получат диплом гособразца.

Передовая медицинская инженерная школа СамГМУ была создана в 2022 году. В дальнейшем ее планируют разместить на базе международного кампуса IT-направления, который собираются построить в регионе. Там сделают лекторий, учебные аудитории, открытое пространство для индивидуальной работы и учебно-производственные лаборатории.

Напомним, разработка проекта межвузовского кампуса идет под личным контролем губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Проект признали одним из лучших в России. Он победил в федеральном конкурсе. Благодаря этому регион получит софинансирование на реализацию масштабной задумки.

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