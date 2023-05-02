Завоз и распространение нового штамма коронавируса «Арктур» возможны в Самарской области

В Самарской области циркулирует штамм «Кракен». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области главным врачам поручили взять на личный контроль противоэпидемические мероприятия, чтобы не допустить распространения инфекций. Об этом шла речь на межведомственном расширенном совещании в правительстве региона.

Как отметила руководитель Управления Роспотребнадзора по Самарской области Светлана Архипова, сегодня по-прежнему наибольший показатель заболеваемости коронавирусом отмечается у жителей старше 65 лет и среди детей до года. В регионе циркулирует штамм «Кракен», а также возможен завоз и распространение нового штамма коронавируса «Арктур».

Помимо этого, министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян поручил проверить в ряде учреждений ход подчищающей иммунизации в связи с фиксацией случаев кори. В прививочных пунктах региона есть достаточно вакцин от кори, ранее было распределено дополнительно более 30 тысяч доз.

В настоящий момент вопросы распространения вирусных инфекций особенно актуальны из-за сезонов отпусков, так как жители выезжают за пределы региона и могут заразиться вирусами. Медработники напоминают, что предупредить это помогут простые правила профилактики и своевременная вакцинация.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.