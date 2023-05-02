Музыканты исполняют русскую музыку на антифашистском фестивале «Гитары в строю» в Самарской области

Музыкант из Шотландии исполнил знаменитую "Катюшу" на волынке / Фото: vk.com/samara_gvs

В Самарской области продолжается международный антифашистский фестиваль «Гитары в строю». На нем музыканты исполняют русские песни.

– В моем репертуаре много русских песен. К фестивалю на Средней Волге я специально подготовил исполнение знаменитой «Катюши» на волынке. Эта акция очень важна сегодня, потому что фашизм и нацизм – самые страшные угрозы для человечества, – заявил общественный деятель и музыкант из Шотландии Джими МакРэй.

Дирижер из Великобритании Крейг Робертс считает, что русскую музыку стоит исполнять, несмотря на предложения не играть ее. Он отметил, что они будут играть эту музыку в Европе и других странах мира. По мнению музыканта, именно культура должна стать основой для построения мостов дружбы и взаимодействия.

– В годы Великой Отечественной войны наша армия оттолкнулась от берегов Волги и дошла до логова врага. Уверен, так будет и на этот раз: с берегов Волги наше антифашистское движение продолжит свое победное шествие по всей стране и государствам Европы, – сказал губернатор Дмитрий Азаров, давая старт масштабному проекту.

Напомним, фестиваль «Гитары в строю» организован при поддержке президентского фонда культурных инициатив и правительства Самарской области. Узнать подробную программу мероприятия можно на сайте проекта и в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

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