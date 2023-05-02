Главврачам Самарской области поручили взять на личный контроль противоэпидемические мероприятия

Самарцам рекомендуют своевременно пройти вакцинацию против коронавируса и кори Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области может вновь возрасти заболеваемость коронавирусом. Это связано с циркуляцией штамма «Кракен» и возможного завоза и распространения нового штамма «Арктур». В связи с этим главным врачам региональных больниц поручили взять на личный контроль противоэпидемические мероприятия.

- Сегодня наибольший показатель заболеваемости COVID-19 по-прежнему отмечается среди людей 65+ и среди детей до года. На возможный рост заболеваемости населения может оказать влияние циркуляция в Самарской области штамма «Кракен» и риск завоза нового штамма коронавируса «Арктур», - отметила на совещании в правительстве региона глава местного управления Роспотребнадзора Светлана Архипова.

Она заявила, что главные врачи больниц должны постоянно контролировать проведение противоэпидемических мероприятий и диагностику вирусных инфекций.

Фиксируются в Самарской области и случаи кори. Чтобы защититься от этой инфекции, специалисты советуют пройти вакцинацию. Согласно национальному календарю профилактических прививок, иммунизация от кори показана детям в возрасте 12 месяцев и ревакцинация – в 6 лет. Сделать прививку могут и те жители региона, которые пропустили вакцинацию в детстве. Те, кто контактировал с инфицированным человеком, могут защититься от болезни, пройдя вакцинацию в течение 72 часов.

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