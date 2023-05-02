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НовостиОбщество2 мая 2023 15:05

В Самарской области подвели итоги проекта «Победим вместе! Безграничные возможности для особенных детей»

Юные жители губернии стали чаще заниматься спортом, посещать кружки
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Одной из площадок реализации проекта стала самарская школа-интернат №117. Фото: Юлия Кочетова

Одной из площадок реализации проекта стала самарская школа-интернат №117. Фото: Юлия Кочетова

Стали известны итоги реализации проекта «Победим вместе! Безграничные возможности для особенных детей» в Самарской области. Напомним, в прошлом году он одержал победу на региональной сессии форума «Сильные идеи для нового времени». В результате юные жители губернии, посещающие коррекционные образовательные учреждения Самары, стали чаще заниматься спортом, посещать кружки и секции.

Так, проект был реализован в школе-интернат №117. Благодаря проекту учителя получили уникальные методики, а учебное учреждение – новое оборудование.

– Дети сильно изменились за этот учебный год, они многому научились. Я вижу, что наша игровая методика приносит результат. Ребята стали более коммуникабельны, общительны, не боятся вступать в диалог», - рассказывает учитель Светлана Ваченкова.

Председатель реготделения Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация спорта лиц с интеллектуальными нарушениями» Елена Маркелова отмечает, что за год реализации проект отличался отличными результатами.

– Дети стали более дисциплинированными, они научились командной работе – переживать и болеть друг за друга. По словам родителей, многие ребята стали активно интересоваться спортом и посещать дополнительные занятия, секции или кружки, – подчеркнула Елена Маркелова.