В Самарской области подвели итоги проекта «Победим вместе! Безграничные возможности для особенных детей»

Одной из площадок реализации проекта стала самарская школа-интернат №117. Фото: Юлия Кочетова

Стали известны итоги реализации проекта «Победим вместе! Безграничные возможности для особенных детей» в Самарской области. Напомним, в прошлом году он одержал победу на региональной сессии форума «Сильные идеи для нового времени». В результате юные жители губернии, посещающие коррекционные образовательные учреждения Самары, стали чаще заниматься спортом, посещать кружки и секции.

Так, проект был реализован в школе-интернат №117. Благодаря проекту учителя получили уникальные методики, а учебное учреждение – новое оборудование.

– Дети сильно изменились за этот учебный год, они многому научились. Я вижу, что наша игровая методика приносит результат. Ребята стали более коммуникабельны, общительны, не боятся вступать в диалог», - рассказывает учитель Светлана Ваченкова.

Председатель реготделения Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация спорта лиц с интеллектуальными нарушениями» Елена Маркелова отмечает, что за год реализации проект отличался отличными результатами.

– Дети стали более дисциплинированными, они научились командной работе – переживать и болеть друг за друга. По словам родителей, многие ребята стали активно интересоваться спортом и посещать дополнительные занятия, секции или кружки, – подчеркнула Елена Маркелова.