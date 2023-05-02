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НовостиПроисшествия2 мая 2023 15:39

В Самаре 17-летнего подростка заподозрили в покушении на сбыт наркотиков

Предполагается, что он планировал продать 165 грамм вещества
Валентина ПОЛИКАРПОВА
В отношении молодого человека возбудили уголовное дело

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

17-летний житель областной столицы попал под уголовное дело. Подростка заподозрили в покушении на сбыт наркотиков. Информацию сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

Следствие полагает, что молодой человек приобрел 165 грамм запрещенного вещества. Наркотики он хранил дома, чтобы в дальнейшем продать. В конце апреля 2023 года вещества забрали сотрудники правоохранительных органов.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств, в крупном размере). Следствие ведется, сам подросток находится под стражей.