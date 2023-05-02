Дмитрий Азаров передал новые пассажирские автобусы в муниципалитеты Самарской области

Глава региона лично вручил ключи пассажирским предприятиям. Фото: Андрей Савельев

В Самарской области продолжается масштабная работа по обновлению пассажирского транспорта. Во вторник, 2 мая, 8 новых автобусов получили жители Похвистнево, Похвистневского района и Отрадного. Ключи от транспорта пассажирским предприятиям вручил губернатор Дмитрий Азаров.

– В новом автобусе мягкие сидения, в салоне есть кондиционер, установлен климат-контроль, есть выдвижная ступенька, что удобно для пожилых людей и инвалидов. Люди уже знают, что скоро придут новые машины, и они их очень ждут, – рассказал водитель автобуса Сергей Шахранюк.

В муниципалитеты поступили автобусы марки ПАЗ «Вектор Некст». Они могут перевозить около 50 человек, в том числе – родителей с колясками и людей с ОВЗ. Закупить их удалось на средства федерального гранта, который Самарская область получила за эффективное региональное управление.

– Регион третий год подряд получает высокие оценки по качеству и эффективности регионального управления и получает федеральный грант. Да, в первую очередь, оценивается работа правительства, но мы работаем единой командой со всеми муниципалитетами. Это объективная оценка, которая была дана на федеральном уровне, – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Губернатор личный оценил преимущества нового автобуса – он прокатился вместе с главой Похвистневского района Юрием Рябовым.

– Получение новых автобусов – событие важное для жителей многих населенных пунктов нашего района. Это говорит о вашем внимании к людям, вне зависимости от того, где они проживают – в городе или в селе, – поблагодарил глава региона Юрий Рябов.