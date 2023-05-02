Двое детей пострадали при пожаре в частном доме в Самарской области

Возгорание произошло в Большечерниговском районе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 2 мая 2023 года, в Самарской области произошло ЧП, в результате которого пострадали двое детей. Информацию сообщили в региональном ГУ МЧС.

Все случилось в 13:04 в селе Августовка Большечерниговского района. На улице 60 лет Октября вспыхнул одноэтажный дом. Внутри в этот момент находились двое детей – четырехлетняя девочка и трехлетний мальчик. Родителей в этот момент дома не было.

– Огонь распространился на площади 2 квадратных метра. Для тушения пожара привлекались 9 человек, было задействовано 3 единицы техники, – пояснили в ГУ МЧС по Самарской области.

Пожар удалось ликвидировать в 13:25. К сожалению, без пострадавших не обошлось – малышей доставили в больницу.

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