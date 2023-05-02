Спецпоказ фильма лидера Ночных волков «Русский реактор» состоялся в Самаре

В числе зрителей были студенты, преподаватели школ и вузов региона, а также губернатор Дмитрий Азаров. Фото: Виталий Шабинский

Во вторник, 2 мая 2023 года, в Самаре состоялся специальный показ фильма «Русский реактор». Мероприятие прошло в ЦРК «Художественный», участие в нем приняли студенты, преподаватели школ и вузов региона, а также участники молодежных военно-патриотических объединений и организаций и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

– Фильм смотрел на одном дыхании. Для меня такие экранизации откликаются в душе. Современной молодежи будет интересно, – поделился боец поискового отряда «Сокол» Никита Пискулин.

Фильм рассказывает об истории России в период от Октябрьской революции до нашего времени. Режиссером картины выступил лидер всероссийского мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов. Большая часть съемок шла в Севастополе, участие в них приняли Ночные Волки, каскадеры, спортсмены и жители города.

Впервые показ фильма состоялся в Севастополе 16 марта 2018 года. После этого картину посмотрели в других городах РФ, а также в ДНР и ЛНР, Румынии, Словакии, Черногории, Австралии, Германии и других странах.

– Это точно надо видеть, невозможно пересказать. Тут есть над чем подумать, – отметил Дмитрий Азаров после просмотра.

Режиссер поблагодарил главу региона и всех собравшихся за просмотр, отметив, что в интернете фильм не появится.

– Его нужно смотреть так, как вы его сегодня видели - в кинотеатре, при отсутствии света, с хорошим качественным звуком, на большом экране. Тогда он погрузит в атмосферу, – поделился Александр Залдастанов.

После показа состоялась творческая встреча с создателями фильма.

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