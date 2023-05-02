В Самарской области осужденный просил сотрудника колонии пронести ему телефоны за деньги

В отношении осужденного возбудили новое уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области осужденный вновь предстанет перед судом за попытку дачи взятки сотруднику колонии. Информацию сообщили в региональной прокуратуре.

Мужчина отбывал в колонии наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Там ему предстояло провести 7 лет. Следствие полагает, что он попросил заместителя дежурного помощника начальника больницы дежурной части отдела безопасности УФСИН по региону принести ему два телефона, зарядные устройства, наушники и сим-карты. Их сотрудник колонии должен был получить у посредника. Мужчина решил «подыграть» осужденному.

– Сотрудник колонии сообщил о происходящем руководству и, действуя в рамках оперативных мероприятий, получил от посредника взятку в сумме 15 тысяч рублей, – сообщили в прокуратуре Самарской области.

В отношении осужденного возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки). В ближайшее время он вновь предстанет перед судом. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.