В Самаре директор строительной фирмы задолжал сотрудникам более 700 тысяч рублей

В отношении мужчины возбудили уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Директор одной из организаций Самары стал фигурантом уголовного дела. Причина – крупный долг перед сотрудниками. Информацию сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

В центре разбирательств оказался директор строительной компании. Следствие полагает, что подозреваемый не выплачивал сотрудникам зарплату и иные выплаты в полном объеме в период с июня 2021 года по январь 2022 года. Общая сумма долга перед коллективом составила около 716 тысяч рублей.

В отношении руководителя возбудили уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы). Расследование продолжается.

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