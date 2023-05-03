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НовостиОбщество3 мая 2023 3:57

Санатории Самарской области вошли в топ-3 самых дорогих учреждений для отдыха в ПФО

Специалисты проанализировали цены
Алена ПРОВКИНА
Самарские санатории попали в топ самых дорогих учреждений для отдыха

Самарские санатории попали в топ самых дорогих учреждений для отдыха

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Санаторно-курортные учреждения Самарской области вошли в тройку самых дорогих мест для летнего отдыха в ПФО. Специалисты составили рейтинг.

По информации портала бронирования Санатории-России.рф, в ПФО самым дешевым отдыхом в санаториях могут похвастаться Марий Эл (4,3 тысячи), Татарстан (4,4 тысячи рублей), Оренбургская область (4,3 тысячи). Самый дорогой отдых в санаториях Самарской области (5,9 тысяч), Пермского края (6 тысяч) и Башкортостана (6,4 тысячи рублей).

В стоимость отдыха включают проживание в номере «Люкс», 3-х разовое питание и оздоровительные процедуры. Дешевле всего отдыхать в санаториях Дальнего востока, а дороже в Краснодарском крае.