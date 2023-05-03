В Самаре 40% жителей отмечают влияние погоды на работоспособность

Среди горожан с доходом менее 30 тысяч рублей метеочувствительными себя считают 44% Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Согласно опросу SuperJob, 40% жителей Самары считают, что погода влияет на работоспособность. При этом солнце мотивирует к труду лучше, чем ненастье.

А вот 49% самарцев не чувствуют связи между своей мотивацией и погодой. Сервис установил следующую взаимосвязь: чем больше зарабатывают респонденты, тем реже перемена погоды влияет на их работоспособность.

Так, среди горожан с доходом менее 30 тысяч рублей метеочувствительными себя считают 44%, а среди зарабатывающих свыше 80 тысяч рублей таких оказалось 29%. Всего 41% считает, что работают лучше, когда за окном ясно и солнечно. Однако 18% более эффективны в плохую погоду.

Помимо этого, часть опрошенным отметили, что раз дождь, снег, ветер и другие неприятные природные явления не вызывают у них желания пойти прогуляться, поэтому бывает проще сосредоточиться на делах. О повышенной работоспособности во время циклона чаще говорят самарцы с доходом менее 30 тысяч рублей.

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