В Самарской области установят более двух тысяч контейнеров для раздельного сбора мусора

В регионе планируют перерабатывать отходы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области планируют установить более 2 тысяч контейнеров для раздельного сбора мусора. Площадки для контейнеров оборудуют в Самаре, Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевске.

По информации ЦУР региона, сейчас специалисты закупили 2195 контейнеров, 638 из которых уже установили. Для остальных контейнеров площадки оборудуют во второй половине текущего года. До 2030 года планируют выполнить все поручения президента и начать перерабатывать 100% отходов. На данный момент в регионе работают 8 мусоросортировочных комплексов. В перспективе – еще 8 комплексов. На 1 апреля уже собрано более 230 тысяч тонн мусора, из них отсортировали практически 47%.

Также в регионе работают 9 мусорных полигонов. Всего в губернии расположено более 20 тысяч площадок с 60 тысячами контейнеров.