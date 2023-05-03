Фильм «Нюрнберг» бесплатно покажут в Самарской области в рамках фестиваля «Гитары в строю!»

Первый показ пройдет 3 мая в 13:00 в самарском кинотеатре «Художественный». Фото: правительство Самарской области

С 3 по 5 мая 2023 года в Самарской области в рамках международного фестиваля антифашистской песни «Гитары в строю!» пройдут открытые кинопоказы фильма «Нюрнберг».

— Фильм рассказывает о преступлениях нацистского режима. Уверен, это даст новый толчок обсуждению в обществе происходящего в мире, а также консолидации общества в борьбе с наследниками фашизма, — отметил губернатор Дмитрий Азаров.

Первый показ пройдет 3 мая в 13:00 в самарском кинотеатре «Художественный». Прийти посмотреть фильм может любой желающий бесплатно. В Тольятти фильм покажут 4 мая в 14:00 в КДЦ «Буревестник», в Новокуйбышевске – 4 мая в 11:00 в виртуальном концертном зале, в Сызрани – 5 мая в 13:00 в ДК «Горизонт».

Также посмотреть картину смогут жители Жигулевска 5 мая в 16:00 в ДК «Нефтяник» и Чапаевска – 5 мая в 17:00 в «СКДК «Кинозал». Перед началом сеанса будет также представлена цифровая фотовыставка «Нюрнбергский процесс: взгляд из Москвы».

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