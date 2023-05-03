Сызрань приняла эстафету проведения фестиваля антифашистской песни «Гитары в строю!»

На сцене Сызранского драматического театра выступили российские и зарубежные музыканты. Фото: Юлия Рубцова

Во вторник, 2 мая, жители Сызрани присоединились к международному фестивалю антифашистской песни «Гитары в строю!», который 1 мая большим концертом стартовал в Самаре. Сызранцев поздравил и поприветствовал губернатор Дмитрий Азаров.

— Большинство людей в мире понимают, что на самом деле происходит и какому злу наша страна противостоит. Сегодня в Самарскую область приехали творческие люди из стран, где правительства недружественны к России – Великобритании, Испании, Франции, Словении, Никарагуа, США. Очень много людей там поддерживают нас в антифашистской борьбе, —отметил глава региона.

На сцене Сызранского драматического театра выступили российские и зарубежные музыканты, в том числе Крейг Робертс и Джими МакРэй из Великобритании, группа LiberАrte из Никарагуа. Губернатор отметил, что зарубежные артисты, открыто приехав на фестиваль, поступают героически, ведь могут подвергнуться различного рода преследованиям и гонениям.

Дмитрий Азаров от всех жителей Самарской области поблагодарил ветеранов, участников Великой Отечественной войны. Отдельные слова благодарности глава региона выразил участникам специальной военной операции, и всем жителям Сызрани, которые оказывают необходимую помощь и поддержку. Также губернатор вручил жителям города заслуженные награды.

— Дорогие земляки, благодарю вас за активную гражданскую и жизненную позицию. Сегодня в зале собрались настоящие патриоты и антифашисты. Мы с болью в сердце переживаем то, что происходит. Но я убежден, что нацизм будет разбит, и Победа будет за нами, — заключил Дмитрий Азаров.

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