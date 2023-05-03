Работники самарского «ОДК-Кузнецов» стали победителями конкурса «Профессионал года»

Заводчане получили награды из рук губернатора Самарской области Дмитрия Азарова / Фото: ПАО "ОДК-Кузнецов"

В Самарской области подвели итоги конкурса профессионального мастерства «Профессионал года». В направлении «Промышленность» работники «ОДК-Кузнецов» победили в четырех компетенциях из пяти. Губернатор Дмитрий Азаров лично вручил награды заводчанам.

Так, в номинации «Слесарь-инструментальщик» победил Владимир Дегтев, который работает в своей профессии уже более 35 лет. Еще один победитель — Юрий Попов, который трудится на предприятии 45 лет. Он занимается фрезерной обработкой деталей и приспособлений.

Лучшим в номинации «Шлифовщик» стал Александр Екамасов. Его стаж — почти 49 лет. Он — шлифовщик по обработке металлов абразивными кругами сухим способом. А лучшим электросварщиком года признали работника производства ракетных двигателей Антона Абанькова.

— Эти награды — подтверждение, что наша земля богата талантливыми и трудолюбивыми людьми. Мы с гордостью и восхищением наблюдаем, как развивается наш легендарный моторостроительный завод. Планы «Кузнецова» говорят, что мы превзойдем показатели периода расцвета предприятия, которые были десятки лет назад. И это делают такие замечательные люди! — заявил Дмитрий Азаров.

Напомним, конкурс «Профессионал года» проводят в Самарской области с 2013 года. Его лауреатами стали уже более 700 человек. По итогам 2022 года победителями признали 66 профессионалов по 10 направлениям.

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