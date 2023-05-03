В Самаре вырос спрос на преподавателей корейского, китайского и испанского языка

В городе вырос спрос на услуги педагогов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре растет спрос на услуги педагогов иностранных языков. Большей востребованностью пользуются преподаватели корейского, китайского и испанского языка.

По информации «Авито Работы», за год спрос на услуги частных преподавателей иностранных языков увеличился на 33%. Помимо этого, аналитики отмечают рост потребности компаний в сотрудниках, которые помогут бизнесу наладить сотрудничество с новыми зарубежными партнерами. Больше всего увеличился спрос в преподавателях корейского и китайского языка – почти в 4,3 раза и в 3 раза соответственно.

Также в последнее время растет массовое увлечение корейской поп-музыкой и сериалами, которые помогают подросткам погрузиться в субкультуру. Популярность изучения азиатских языков увеличивается с каждым годом.