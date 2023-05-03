Самарцы смогут посмотреть фильм «Стражи Галактики 3» в кинотеатре

Продолжение супергеройского фильма покажут на большом экране

Этой весной жители Самары увидят долгожданное продолжение фантастического фильма «Стражи Галактики. Часть 3» (16+). Картина выйдет в прокат в следующий четверг, 11 мая 2023 года. Посмотреть ее можно будет в «Мягком кинотеатре».

Третья глава супергеройского фильма расскажет о новых приключениях Питера Квилла, который никак не может смириться с потерей своей возлюбленной — Гаморы. Теперь он вынужден вместе со Стражами Галактики отправиться на очередную миссию по защите Вселенной.

Уже открыта продажа билетов. Посмотреть фильм можно будет в «Мягком кинотеатре», кинозалы которого расположены в ТК «Гудок» и ТРК «Космопорт».

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