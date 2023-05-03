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НовостиОбщество3 мая 2023 6:55

Самарцы смогут посмотреть фильм «Стражи Галактики 3» в кинотеатре

Показ фантастической картины стартует 11 мая 2023 года
Анастасия ФИЛАТОВА
Продолжение супергеройского фильма покажут на большом экране

Продолжение супергеройского фильма покажут на большом экране

Этой весной жители Самары увидят долгожданное продолжение фантастического фильма «Стражи Галактики. Часть 3» (16+). Картина выйдет в прокат в следующий четверг, 11 мая 2023 года. Посмотреть ее можно будет в «Мягком кинотеатре».

Третья глава супергеройского фильма расскажет о новых приключениях Питера Квилла, который никак не может смириться с потерей своей возлюбленной — Гаморы. Теперь он вынужден вместе со Стражами Галактики отправиться на очередную миссию по защите Вселенной.

Уже открыта продажа билетов. Посмотреть фильм можно будет в «Мягком кинотеатре», кинозалы которого расположены в ТК «Гудок» и ТРК «Космопорт».

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