Самарцы смогут посмотреть фильм «Стражи Галактики 3» в кинотеатре

Продолжение супергеройского фильма покажут на большом экране
Этой весной жители Самары увидят долгожданное продолжение фантастического фильма «Стражи Галактики. Часть 3» (16+). Картина выйдет в прокат в следующий четверг, 11 мая 2023 года. Посмотреть ее можно будет в «Мягком кинотеатре».
Третья глава супергеройского фильма расскажет о новых приключениях Питера Квилла, который никак не может смириться с потерей своей возлюбленной — Гаморы. Теперь он вынужден вместе со Стражами Галактики отправиться на очередную миссию по защите Вселенной.
Уже открыта продажа билетов. Посмотреть фильм можно будет в «Мягком кинотеатре», кинозалы которого расположены в ТК «Гудок» и ТРК «Космопорт».
К ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал