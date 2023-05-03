В Самаре участнице Великой Отечественной войны Тамаре Абрамовой исполнилось 100 лет

Свой боевой путь женщина прошла на Центральном и Белорусском фронтах. Фото: минсоцдемографии Самарской области

В 2023 году участнице Великой Отечественной войны Тамаре Абрамовой из Самары исполнилось 100 лет. Свой боевой путь женщина прошла на Центральном и Белорусском фронтах, а также участвовала в войне с Японией.

За боевые заслуги и проявленное в боях мужество Тамара Александровна награждена «Орденом ВОВ 2 степени», медалью «За победу над Японией», множеством юбилейных и памятных медалей.

Сейчас Тамара Абрамова является членом Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Железнодорожного района Самары.

— Мы сердечно поздравляем Тамару Александровну с юбилеем. Желаем неиссякаемой энергии, благополучия, хорошего настроения и крепкого здоровья каждый день, — написали в минсоцдемографии Самарской области.

Редакция «КП-Самара» присоединяется к поздравлениям.

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