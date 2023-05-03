В России стали чаще покупать жилье дороже 10 млн рублей

По прогнозам, скоро цены на новостройки и "вторичку" сравняются. Фото: https://ru.freepik.com/author/freepik.

За последний год структура спроса на жилье значительно изменилась. Количество сделок с жильем средней стоимостью до 10 млн рублей резко сократилось и при этом значительно вырос объем сделок в сегменте 10-15 млн рублей. Наиболее существенные изменения фиксируются на первичном рынке.

Своей статистикой поделился банк ВТБ. По итогам первого квартала 2023 года на сделки с первичной недвижимостью стоимостью до 10 млн рублей приходится более 74% в общей структуре спроса. В начале 2022 года этот показатель превышал 85%. Существенный рост произошел в сегменте жилых объектов стоимостью 10-15 млн рублей. По сравнению с 9% в начале прошлого года их доля выросла сейчас почти до 17%.

В сегменте готового жилья существенных изменений не зафиксировано. Здесь по итогам первых трех месяцев текущего года подавляющая доля сделок с жильем совершается на сумму до 10 млн рублей – 92%, за год показатель сократился всего на 1 пп. Сегмент 10-15 млн рублей занимает 5% операций (увеличение за год на 0,6 п.п.), 15-20 млн – 0,6% (рост на 0,4 п.п.). Всего лишь 0,2% занимает дорогая недвижимость, за год ее доля не изменилась.

- Последние несколько лет мы фиксировали значительную корректировку цен на рынке недвижимости. Наиболее выраженная динамика наблюдалась в сегменте первичного жилья. В этих условиях структура сделок предсказуемо поменялась в сторону недвижимости с высоким «чеком». На фоне ухода от «околонулевой» ипотеки, которая позволяла получить низкую ставку на весь срок кредита, в ближайшей перспективе мы ожидаем постепенную стагнацию цен на квартиры в новостройках. В результате разрыв между стоимостью строящихся и готовых объектов будет сокращаться, а рынок недвижимости принимать все более сбалансированные черты, – прокомментировал заместитель начальника управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Вадим Пахаленко.