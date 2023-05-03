Жители Самарской области могут присоединиться к акции «Окна Победы» с 1 по 9 мая

Символы можно изобразить с помощью красок, вырезать трафареты из бумаги. Фото: правительство Самарской области

С 1 по 9 мая жители Самарской области могут присоединиться к всероссийской патриотической акции «Окна Победы». Для этого нужно украсить окна квартир и домов символами Великой Победы.

— Это могут быть георгиевские ленты, красные звезды, слова благодарности ветеранам. Символы, которые наносятся на окна, можно изобразить с помощью красок, вырезать трафареты из бумаги, выложить стикерами или другим образом, — рассказали в правительстве Самарской области.

Акция призвана создать атмосферу одного из самых важных праздников в России, передать молодому поколению традиции, выразить благодарность героям Великой Отечественной войны и почтить память ушедших ветеранах. Посмотреть работы в соцсетях можно по хештегу #ОКНА_ПОБЕДЫ.

В преддверии 9 Мая проходят и другие мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне. Так в Самарской области проходит фестиваль антифашистской песни «Гитары в строю!». В рамках него организованы бесплатные показы фильма «Нюрнберг». Также жители региона могут поучаствовать в акции «Бессмертный полк на автомобилях».

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