В Самарской области обновили карту с пунктами и баками для вторсырья

Жители смогут получить информацию о пунктах и баках Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Самарской области местные жители могут воспользоваться интерактивной картой раздельного сбора вторсырья. Горожане смогут узнать о новых пунктах.

По информации пресс-службы «Гринпис», в регионе насчитывается порядка 405 пунктов и баков для вторсырья. Обновленная карта насчитывает 30 тысяч баков по всей стране. Она сможет лучше адаптироваться к мобильным устройствам и позволит прокладывать маршруты к точкам с помощью сторонних сервисов. Жители смогут увидеть не только расстояние, но и узнают, как добраться до пункта приема вторсырья пешком, на велосипеде или на общественном транспорте.

Напомним, в регионе планируют установить более двух тысяч контейнеров для раздельного сбора мусора. Площадки для контейнеров оборудуют в Самаре, Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевске.