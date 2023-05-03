Асфальт провалился в подвал овощехранилища у детской площадки в Самарской области

Опасный провал уже огородили Фото: прокуратура Самарской области

В Самарской области вновь активизировались дорожные черви. На улице Гайдара в Отрадном образовался внушительный провал. Интересно то, что появившаяся дыра ведет в подвальные помещения заброшенных овощехранилищ.

- Обрушение асфальтового покрытия произошло на внутриквартальной территории в границах домов № 37 и 39 по улице Гайдара в Отрадном. Все случилось вблизи детской площадки, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Во дворе Отрадного открылся "вход в Нарнию" Фото: прокуратура Самарской области

«Вход в Нарнию» уже огородили. В настоящее время сотрудники надзорного ведомства проводят по факту происшествия проверку. По ее результатам будут приняты необходимые меры. Когда планируется заделать провал, пока неизвестно.

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