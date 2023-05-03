Виртуальный музей Эльдара Рязанова создадут в Самаре почти за 3 млн рублей

В результате будет создана виртуальная модель мемориальной комнаты семьи Эльдара Рязанова. Фото: музей Эльдара Рязанова

В Самаре объявили торги на разработку программного обеспечения для виртуального музея Эльдара Рязанова, проект предполагает создание виртуальной комнаты его семьи. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

На необходимые услуги готовы выделить почти три миллиона рублей. Так, начальная цена контракта составляет 2 915 789 рублей. Объявление было размещено 1 мая, окончание подачи заявок запланировано на 26 мая, а победителя выберут после 31 мая.

В результате будет создана виртуальная модель мемориальной комнаты семьи Эльдара Рязанова. Речь идет о периоде эвакуации семьи Рязановых – Копп в Куйбышев в 1941-1942 годах. VR-проект позволит погрузиться в прошлое, увидеть со стороны 14-летнего Эльдара Рязанова в годы эвакуации, оживить эскизы сцен из его воспоминаний, а также дотронуться до окружавших его предметов.

Анимированная модель и звуковой ряд будут соответствовать началу 1940-х годов. Узнать информация об экспонатах можно будет с помощью текста или звукового гида.

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