Жители Самары сняли на видео шаровую молнию ночью 2 мая 2023 года

Явление, похожее на шаровую молнию, заметили в Самаре во время сильной грозы

Жители Самары заметили необычное явление во время грозы ночью 2 мая 2023 года. Они уверяют, что стали свидетелями шаровой молнии. Якобы она появилась в небе над домами, расположенными на пересечении улиц Мичурина и Калужской.

- Улица Мичурина, 147. Прошлой ночью во время сильного шторма образовалось что-то похожее на шаровую молнию, - поделились самарцы в соцсетях, опубликовав видео редкого явления.

На кадрах видно, как в небе появляется небольшой оранжевый шар, который начинает двигаться в сторону одного из домов. По мере продвижения сфера стала уменьшаться в размерах, а затем и вовсе исчезла. В то, что это была шаровая молния, поверили не все. Кто-то утверждает, что автор ролика принял за нее сигнальную ракету.

Напомним, в ночь на 2 мая 2023 года на Самару обрушился настоящий Армагеддон. Примерно в три часа многих горожан разбудили страшные звуки за окном. Как оказалось, это погода решила устроить вакханалию. В областной столице усилился ветер, пошел дождь с градом, начал греметь гром и засверкали молнии. Продолжалось все это около 20 минут.

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