Маршруты 10 автобусов и троллейбуса поменяют в Самаре в мае 2023 года

Маршруты транспорта изменят на время перекрытия улиц в центре Самары Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре временно изменят трассы следования десяти автобусов и одного троллейбуса. Это связано с проведением в центре города праздничных мероприятий, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

— Изменения коснутся автобусов №№ 3, 24, 34, 37, 46, 47, 61, 80, 226, 261 и троллейбуса № 6, — сообщили в пресс-службе городской администрации (временные схемы движения маршрутов).

Напомним, из-за празднования Дня Победы в Самаре перекроют несколько участков улиц, а также введут на них запрет остановки и парковки. Из-за временных ограничений придется приостановить движение троллейбуса № 16 «Губернский рынок — 6-й причал». Маршрут не будет работать с 18:00 до 23:00 5 мая 2023 года, с 6:00 до 14:00 7 мая 2023 года и с 22:00 8 мая до 15:00 9 мая 2023 года.

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