Рабочая группа по развитию гостевых маршрутов появится в Самаре

В ходе совещания определились с санитарным содержанием территорий. Фото: администрация Самары

Во вторник, 2 мая, в Самаре создается рабочая группа по развитию гостевых маршрутов. Об этом шла речь на совещании в администрации города под руководством Елены Лапушкиной.

— К Чемпионату мира по футболу в 2018 году привели в порядок многие территории, эту работу планируется продолжить и вывести на новый уровень. У нас уже есть определенные наработки по Московскому шоссе и Ново-Садовой, — сказала мэр.

Отмечается, что по сравнению с периодом проведения Чемпионата, границы гостевых маршрутов расширятся, в них войдут дополнительные участки. В ходе совещания определились с санитарным содержанием территорий, с объектами потребительского рынка, дальнейшем развитием общественных пространств и градостроительными решениями.

Оформление и планирование внешнего вида гостевых маршрутов будут соответствовать «дизайн-коду города». В настоящее время формируется рабочая группа, которая будет регулярно собираться, обсуждать предлагаемые проекты и принимать решения.

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