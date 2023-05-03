Частный сектор могут снести в Октябрьском районе Самары

Старые постройки расселят, а затем демонтируют Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Октябрьском районе Самары могут снести частный сектор. Речь идет о площадке за улицей Лейтенанта Шмидта. Она попала под комплексное развитие. Об этом говорится в распоряжении правительства Самарской области.

Так, в Самаре утвердили документацию по планировке территории регионального значения, которая расположена в границах улицы Лесной, Северо-Восточной магистрали, улицы Ново-Садовой, Постникова оврага, улиц Саперной и Липецкой, Автобусного проезда, улиц Скляренко и Николая Панова, проспекта Масленникова. Дома, которые находятся в ряде кварталов в этой зоне, планируется расселить, а затем демонтировать. На этом месте намерены построить новое жилье, школу, амбулаторно-поликлинические отделения и новые очистные сооружения.

Освоить территорию предполагается в четыре этапа: первый — до 2025 года, второй — до 2029-го, третий — до 2033-го, а четвертый — до 2038-го.

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