Самарские волонтеры поздравят ветеранов города Снежное с Днем Победы

Волонтеры передадут ветеранам-жителям города Снежное подарки / Фото: Единая Россия

Самарцы поздравят жителей города Снежное (ДНР) с Днем Победы. Подарки ветеранам передадут волонтеры «Единой России» и активисты «Молодой Гвардии».

В рамках очередной гуманитарной миссии на Донбасс самарские волонтеры поздравят с Днем Победы ветеранов Снежного и передадут им подарки. К каждому заедут лично. Также активисты готовы помочь по хозяйству в случае необходимости.

Напомним, Самарская область взяла шефство над городом Снежное в мае 2022 года. Регион помогает местным жителям восстанавливать инфраструктуру, оказывает гуманитарную помощь и другую поддержку. К примеру, ранее волонтеры посетили муниципалитет накануне Дня защитника Отечества. Они передали подарки более 200 ветеранам Донбасса и семьям участников СВО.

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