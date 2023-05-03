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НовостиОбщество3 мая 2023 10:06

Новые магазины MAAG, VILET и DUB открылись в ТРЦ «Мега» в Самаре в мае 2023 года

Отделы начали работу на месте Zara, Stradivarius и Pull&Bear
Ирина СИНЕГУБОВА
Новые магазины уже открылись и в ТЦ «Космопорт».

Новые магазины уже открылись и в ТЦ «Космопорт».

Фото: Ирина СИНЕГУБОВА

В Самаре начали открываться новые магазины MAAG, VILET и DUB на смену закрывшимся Zara, Stradivarius и Pull&Bear. Первые бутики уже открылись в ТРЦ «Мега». Об этом сообщили 3 мая 2023 года в пресс-службе Мега Самара.

Согласно информации о новых магазинах, MAAG является брендом для женщин, мужчин и детей, VILET представлен как бренд для настоящих женщин с их реальной жизнью и непоколебимым чувством собственного достоинства, а DUB – бренд одежды для молодых людей, которые любят жизнь и получают от нее удовольствие.

Напомним, отделы иностранных брендов закрылись в самарских ТЦ из-за санкций в отношении России в 2022 году. Позже стало известно, что магазины Zara и Bershka возобновят работу под новыми брендами.

Жители Самары также сообщают, что новые магазины на месте Zara, Stradivarius и Pull&Bear открылись и в ТЦ «Космопорт».

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