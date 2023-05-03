Скоростные «Ласточки» не будут курсировать в Самарской области в начале мая 2023 года

Поезда будут отменены из-за ремонтных работ. Фото: КбшЖД

В начале мая 2023 года в Самарской области отменят скоростные «Ласточки». Поезда не будут курсировать на участках Самара – Жигулевское Море – Тольятти и Жигулевское Море – Жигулевск. Информацию сообщили в Самарской пригородной пассажирской компании.

– Изменения в расписание вносятся в связи с проведением работ по ремонту путей. Они будут выполнены 2, 3, 4, 10 и 11 мая, – пояснили в компании.

Так, 4, 10 и 11 мая «Ласточки» не будут ходить из Самары в Тольятти и обратно. В эти дни также отменяются пригородные поезда, курсирующие по маршрутам Царевщина – Самара, Самара – Курумоч, Курумоч – Самара, Жигулевское море – Жигулевск и другим. Ознакомиться с полным списком можно на официальном сайте Самарской пригородной пассажирской компании.

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