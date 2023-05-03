Тротуар начали строить на Ново-Вокзальной между Ново-Садовой и Московским шоссе в Самаре

Тротуар восстанавливают после проведения работ по замене трубопровода Фото: скриншот видео

В Самаре на улице Ново-Вокзальной стартовали строительные работы. На участке между улицей Ново-Садовой и Московским шоссе начали делать новую дорогу. Правда, не для автомобилистов, а для пешеходов. Видеоблогер Евгений Щекин показал, что происходит на площадке в начале мая 2023 года.

Самарец заснял спецтехнику, которая занимается обустройством основания тротуара. На одном участке проводятся земляные работы, на другом уже появились щебень и бордюры. Дорожка выглядит очень широкой, поэтому изначально многие подумали, что на Ново-Вокзальной начали делать долгожданную вторую проезжую часть. Однако пока мечты самарских автомобилистов остаются только мечтами.

- Восстанавливают тротуар, который раскурочили, когда меняли трубопровод. Он изначально широким был, - прокомментировала местная жительница.

Напомним, планы по строительству второй проезжей части на улице Ново-Вокзальной от Ново-Садовой до Московского шоссе обсуждаются уже несколько лет. Однако реализация проекта все никак не начнется.

Ранее глава отделения организации дорожного движения ГИБДД по Самаре Александр Чугунов сообщил, что дорогу могут начать делать уже в ближайшие годы. По его словам, на 2023-й намечен перенос инженерных коммуникаций. Не исключено, что строительство проезжей части стартует в 2024 году.

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