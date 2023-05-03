Медицинский колледж им. Ляпиной эвакуировали в Самаре 3 мая 2023 года

Причина эвакуации учебного заведения пока неизвестна / Фото: Подслушано Самара

В Самаре продолжается волна эвакуаций. В среду, 3 мая 2023 года, пришлось срочно покинуть здание учащимся и сотрудникам медицинского колледжа имени Н. Ляпиной. Оно расположено в районе пересечения проспекта Ленина и улицы Полевой.

Очевидцы поделились фото с места происшествия в соцсетях. На снимке видно, как толпа народа собралась возле колледжа имени Н. Ляпиной. Насколько известно, на место выезжали сотрудники экстренных служб и якобы кинолог с собакой. Точная причина эвакуации пока не сообщается. По словам студентов, кто-то сообщил о минировании здания.

Напомним, за последние несколько дней в Самаре эвакуировали несколько школ, а также ТРК «Вива Лэнд». Были ли это учения или чьи-то шутки, пока остается загадкой.

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