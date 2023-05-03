Пьяный житель Самарской области выхватил из рук женщины телефон и убежал

Похищенный телефон уже вернули законной владелице. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Днем в начале апреля этого года в Самарской области у 53-летней жительницы Тольятти незнакомый мужчина выхватил телефон из рук и убежал. Причиненный ущерб был оценен в 10 тысяч рублей.

— Женщина видела вора в соседнем дворе. В ходе патрулирования полицейские в соседнем дворе заметили разыскиваемого мужчину и задержали его, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

При проведении личного досмотра у него нашли похищенный сотовый телефон. Вором оказался ранее не судимый 34-летний местный житель, он признал вину. По словам тольяттинца, он был пьян и не отдавал отчет своим действиям.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Похищенный телефон вернули законной владелице.

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