В Самаре чиновники вернули мусор нерадивым жильцам частного дома на Аэропортовском шоссе

Нерадивые самарцы вывозили мусор с придомовой территории на улицу Магистральную / Фото: t.me/rudakov_i_a

В Самаре нашли управу на нерадивых жителей, которые складывали мусор в неположенном месте. Все выброшенное вернулось обратно к дому горожан. Об этом сообщил глава Кировского района Игорь Рудаков.

Накануне, 2 мая 2023 года, самарцы пожаловались на собственников частного дома на Аэропортовском шоссе. Те собрали мусор с придомового участка, погрузили на тачку и вывезли через дорогу. Сложили они все это на улично-дорожной сети по улице Магистральной.

Соседи несколько раз делали жильцам дома замечания, но те заявили, что все происходит с разрешения администрации и что та все потом уберет. Чиновники очень удивились, когда горожане сообщили им об этом, но быстро придумали управу на врунов.

Весь мусор собрали и вернули обратно к дому хитрого горожанина / Фото: t.me/rudakov_i_a

- Сегодня приехали в гости. Раз нас «пригласили» вывезти мусор. Мы его и убрали, но обратно к дому. На собственника также составили протокол по статье 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления», - написал в своем телеграм-канале Игорь Рудаков.

Хлам недолго пролежал у дома «мусорщика». Мужчина нанял технику, которая вывезла весь мусор на полигон. Все прошло под контролем местной администрации.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал