Представитель МИД Захарова поддержала антифашистский фестиваль «Гитары в строю!» в Самарской области

Мария Захарова отметила важность фестиваля «Гитары в строю!» в борьбе с античеловечной идеологией / Фото: МИД России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поддержала антифашистский фестиваль «Гитары в строю!», который сейчас проходит в Самарской области. В среду, 3 мая 2023 года, она записала видеообращение к участникам и зрителям международной культурно-просветительской акции.

Мария Захарова поприветствовала всех, кто на берегах Средней Волги открыто выражает свое неприятие проявлений фашизма и неонацизма. Также она отметила важность фестиваля «Гитары в строю!» в борьбе с античеловечной идеологией. Дипломат уверена, что Россия и ее многонациональный народ — непреодолимая преграда для «коричневой чумы».

— Только вместе, сплотившись, мы сможем одолеть нынешнюю угрозу, подарить народам, нациям мир и спокойствие, — подчеркнула Мария Захарова и в заключение поздравила жителей и гостей Самарской области с наступающим Днем Победы.

Напомним, международный антифашистский фестиваль «Гитары в строю!» проходит в регионе с 1 по 6 мая 2023 года. Он проводится при поддержке президентского фонда культурных инициатив и губернатора Дмитрия Азарова. Цель акции — солидарный протест музыкантов и общественных деятелей против фашизма.

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