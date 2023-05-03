Юнармейцы устроили под окном 99-летнего ветерана праздничный концерт в Самарской области

Герой приветствовал новое поколение города из окна своей квартиры. Фото: DЕНЬ 24 Новокуйбышевск

В Новокуйбышевске начался марафон концертов под окнами для ветеранов Великой Отечественной войны. В среду, 3 мая, юнармейцы школы № 15 поздравили с Днем Победы ветерана Андрея Калюжного.

В августе 2023 года защитнику Отечества исполнится 100 лет. Вместе с ребятами Андрея Тимофеевича поздравил и депутат Сергей Лукин. У дома ветерана на улице Островского для Андрея Калюжного звучали песни и стихи Победы. Герой приветствовал новое поколение города из окна своей квартиры.

Первый бой 17-летний солдат принял в декабре 1941 года. Он сражался за Москву и на Курской дуге, бился с фашистами и на земле, и в небе. Начал воевать Андрей Тимофеевич в пехоте, а после ранения записался в школу штурмовой авиации и стал боевым летчиком.

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