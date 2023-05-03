Жители Самары встретят «Паровоз Победы» 5 мая 2023 года

Областная столица станет частью праздничного тура Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу, 5 мая 2023 года, в Самаре состоится праздник с участием «Паровоза Победы». Областная столица станет частью праздничного тура, который стартовал 29 апреля 2023 года. Перед этим ретро-составит посетит 7 крупных станций: Уфу, Бугульму, Набережные Челны, Ульяновск-Центральный, Рузаевку, Пензу-1. Информацию сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.

– Во главе «Паровоза Победы» действующий празднично украшенный паровоз «Лебедянка». В состав включены платформы с военной техникой времен Великой Отечественной войны и пассажирские вагоны Бессмертного полка, – пояснили в КбшЖД.

Жители и гости города смогут сделать фотографии с экспонатами и посетить праздничный концерт. Отдельного внимания будет удостоена реконструкция, которая воссоздаст атмосферу 1945 года. Также запланирована акция «Георгиевская ленточка».

«Паровоз Победы» приедет на ж/д вокзал Самары в 11:10.

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