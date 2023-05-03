В Самарской области дорожное движение контролируют с помощью летательного аппарата

Аппарат позволяет различить номера транспортных средств как днем, так и ночью. Фото: правительство Самарской области

В Самарской области контроль за дорожным движением ведут с задействованием комплекса высотного наблюдения на базе аэростата. Об этом сообщили в правительстве Самарской области.

На специальном подвесе аэростата установлена видеокамера высокого разрешения, которая может фиксировать нарушения правил дорожного движения с точностью до метра. Радиус действия камеры составляет около 10 км, а обзорность – 360 градусов.

Также он позволяет различить номера транспортных средств как днем, так и ночью. Изображение с нарушением ПДД в режиме онлайн поступает в наземный пункт управления, где на компьютере сотрудник сохраняет видеосъемку и передает информацию экипажу ДПС.

Сам летательный аппарат отслеживает нарушителей по трассе до момента остановки инспектором ДПС. Водителя останавливает ближайший наряд, и составляется протокол об административном правонарушении.

За время проведения мероприятия в Красноярском районе с помощью установленной на аэростате видеокамеры были выявлены нарушения, связанные с выездом на полосу встречного движения. Пять водителей за это привлекли к ответственности.

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