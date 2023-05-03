В Самаре военнослужащий отправится в колонию за оставление места службы

В отношении мобилизованного возбудили уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему. Мужчина самовольно оставил воинскую часть и не возвращался на протяжении долгого времени. Информацию сообщили в пресс-службе суда.

Самарец был призван на службу в рамках мобилизации. Суд установил, что он не исполнял обязанности военной службы в период с 27 ноября по 29 декабря 2022 года. Уважительных причин у него при этом не было.

В отношении военного возбудили уголовное дело по части 5 статьи 337 УК РФ «Самовольное оставление части или места службы». Суд приговорил его к 5 годам колонии общего режима. Отмечается, что мужчина был взят под стражу в зале суда.

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