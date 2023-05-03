Частицу пояса Пресвятой Богородицы привезут в Самару 1 июня 2023 года

Ковчег со святыней разместят в Софийском соборе Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Летом в Самару привезут ковчег с великой святыней — частью пояса Пресвятой Богородицы из Казанского кафедрального собора Санкт-Петербурга. Он будет пребывать в Софийском соборе, который расположен на улице Соколова, 1а.

— Пояс Пресвятой Богородицы — одна из величайших святынь, связанных с жизнью Пречистой Девы. По преданию, она сама сплела его из верблюжьей шерсти и носила вплоть до своего успения. Пояс прославлен своими чудесами, — сообщили в Самарской епархии.

Насколько известно, с IV века пояс Пресвятой Богородицы находился в Константинополе, а в Х столетии его разделили на части, одна из них сейчас хранится на Афоне. В 2011 году святыню привезли в Россию, а затем его частицу передали на вечное хранение в Казанский кафедральный собор Санкт-Петербурга. Считается, что пояс избавляет женщин от бесплодия и дарит радость материнства.

В Самаре ковчег пробудет с 1 по 4 июня 2023 года. Верующие смогут в эти дни посетить Софийский собор и приложиться к святыне.

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