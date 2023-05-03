Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия3 мая 2023 12:32

В Самарской области юная сельчанка получила срок за серию краж из супермаркетов

23-летняя девушка начала воровать в магазинах еще 6 лет назад
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Ближайшие годы она проведет в колонии

Ближайшие годы она проведет в колонии

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сергиевский районный суд вынес приговор 23-летней местной жительнице. Девушку признали виновной в совершении ряда краж из магазинов. Информацию сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Свою деятельность подозреваемая начала еще в 2017 году. За это время она 27 привлекалась к уголовной ответственности за совершение краж. Девушка промышляла в супермаркетах – оттуда она воровала продукты и бытовую химию. Их она в дальнейшем продавала.

В отношении жительницы муниципалитета было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (Кража). Суд признал ее виновной и приговорил к 7 годам колонии общего режима.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.