В Самарской области юная сельчанка получила срок за серию краж из супермаркетов

Ближайшие годы она проведет в колонии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сергиевский районный суд вынес приговор 23-летней местной жительнице. Девушку признали виновной в совершении ряда краж из магазинов. Информацию сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Свою деятельность подозреваемая начала еще в 2017 году. За это время она 27 привлекалась к уголовной ответственности за совершение краж. Девушка промышляла в супермаркетах – оттуда она воровала продукты и бытовую химию. Их она в дальнейшем продавала.

В отношении жительницы муниципалитета было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (Кража). Суд признал ее виновной и приговорил к 7 годам колонии общего режима.

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