Мэрия Самары запретила жилую высотную застройку в границах памятников архитектуры

Компания-застройщик хотела возвести высотки в границах улиц Куйбышева, Пионерской, Фрунзе и Комсомольской Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мэрия Самары запретила застройку ряда участков в исторической части города. Речь идет о площадках, расположенных в границах улиц Куйбышева, Пионерской, Фрунзе и Комсомольской в Самарском районе.

- Отказать ООО «Специнжстрой» в предоставлении разрешения на условный разрешенный вид использования земельных участков в Самарском районе общей площадью 2 612 кв. м под многоэтажную жилую застройку, - говорится в постановлении на сайте администрации города.

Дело в том, что несколько участков находятся в зонах объектов культурного наследия регионального значения. Среди них: дом на усадьбе крестьянки А.В. Косолаповой с торговой лавкой и кирпичной аркой ворот на улице Чапаевской, 30 (литеры А, А2), дом А.П. Крутовских и М.А. Малышевой на улице Чапаевской, 32-34 (литера Б), дом муллы Мельзетдинова Зейниля Абедин Албибин на улице Фрунзе, 29 (литеры А, А1), дом мещан Капраловых на углу улиц Фрунзе и Пионерской, а также жилой дом Волжского грузового речного пароходства на улице Фрунзе, 25-27 (литера О).

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