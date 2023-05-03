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НовостиОбщество3 мая 2023 13:37

В Тольятти пьяный 17-летний подросток разъезжал без прав на ВАЗ-2110

Водительское удостоверение парень приобрел через интернет
Анастасия ФИЛАТОВА
Подросток признался, что выпил банку пива, но проходить медосвидетельствование не стал

Подросток признался, что выпил банку пива, но проходить медосвидетельствование не стал

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером во вторник, 2 мая 2023 года, сотрудники ГИБДД задержали в Тольятти 17-летнего подростка. Молодой человек в пьяном виде разъезжал по городу на ВАЗ-2110. Водительских прав у него, конечно, не было. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские остановили авто для проверки документов. У водителя имелись явные признаки опьянения. Как выяснилось, за рулем машины находился 17-летний парень. Предъявленное патрульным удостоверение подросток купил в интернете. Также он признался, что перед поездкой выпил банку пива.

На место вызвали мать молодого человека. В ее присутствии он отказался от прохождения медицинского освидетельствования, за что на него составили протокол. Еще один — за управление авто без водительского удостоверения. Машину отправили на штрафстоянку.

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