В Тольятти пьяный 17-летний подросток разъезжал без прав на ВАЗ-2110

Подросток признался, что выпил банку пива, но проходить медосвидетельствование не стал Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером во вторник, 2 мая 2023 года, сотрудники ГИБДД задержали в Тольятти 17-летнего подростка. Молодой человек в пьяном виде разъезжал по городу на ВАЗ-2110. Водительских прав у него, конечно, не было. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские остановили авто для проверки документов. У водителя имелись явные признаки опьянения. Как выяснилось, за рулем машины находился 17-летний парень. Предъявленное патрульным удостоверение подросток купил в интернете. Также он признался, что перед поездкой выпил банку пива.

На место вызвали мать молодого человека. В ее присутствии он отказался от прохождения медицинского освидетельствования, за что на него составили протокол. Еще один — за управление авто без водительского удостоверения. Машину отправили на штрафстоянку.

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