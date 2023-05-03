В Самаре адвоката заподозрили в посредничестве во взяточничестве

В отношении подозреваемого возбудили два уголовных дела Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре возбудили еще одно уголовное дело в отношении экс-адвоката. Мужчину заподозрили в посредничестве во взяточничестве. Информацию сообщили в СУ СК по Самарской области.

Ранее стало известно, что летом 2022 года адвокат получил от местного жителя 200 тысяч рублей.

– Средства предназначались в качестве взятки для дальнейшей их передачи должностным лицам за совершение незаконных действий, входящих в их служебные полномочия. Речь идет об общем покровительстве и непривлечении юрица к ответственности, – пояснили в региональном СУ СК.

Позднее выяснилось, что этот эпизод был не единственным – в том же году мужчина получил от другого жителя 200 тысяч рублей за аналогичные «услуги».

В отношении экс-адвоката возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). Ведется следствие.